Sciopero del 29 Novembre: Disagi ai Caselli A24 e A25, Cosa Sapere per Evitare Problemi

Venerdì 29 novembre, uno sciopero generale potrebbe causare rallentamenti e disagi ai caselli delle autostrade A24 e A25. Ecco cosa fare per evitare problemi.

Strada dei Parchi, la concessionaria delle autostrade A24 (Roma-L'Aquila-Teramo) e A25 (Torano-Pescara), ha annunciato che a partire dalla mezzanotte di venerdì 29 novembre e fino alle 24 dello stesso giorno, potrebbero verificarsi disagi significativi al passaggio attraverso i caselli. Lo sciopero, proclamato dai sindacati Filt-Cgil e Uiltrasporti, coinvolge i lavoratori del settore circolazione e sicurezza stradale, inclusi quelli delle società concessionarie delle autostrade e dei trafori.

Durante l'intera giornata, gli utenti potrebbero affrontare ritardi, rallentamenti e code alla stazione di esazione, in particolare nei caselli presidiati dagli esattori, che potrebbero essere chiusi se il personale aderisce in massa allo sciopero. Tuttavia, non ci saranno interruzioni per chi transita attraverso i varchi automatici, che rimarranno operativi.

Gli automobilisti sono comunque tenuti a pagare il pedaggio come stabilito dalla legge. È possibile effettuare il pagamento in diversi modi: attraverso le porte dinamiche di telepedaggio, riservate agli utenti dotati di apparati di telepass, oppure utilizzando le porte self-service e quelle con cassa automatica, dove è possibile pagare sia in contante che con carte di credito, bancomat, postamat o tessere prepagate.

La concessionaria ha rassicurato che, nonostante lo sciopero, verranno garantiti i servizi di assistenza tecnica per il funzionamento dei sistemi automatici. Inoltre, è fondamentale conservare il tagliando d’ingresso, che rappresenta la prova del percorso effettuato, per evitare contestazioni sul pagamento del pedaggio. Se il tagliando dovesse essere smarrito, gli utenti sono invitati a seguire le istruzioni sul sito ufficiale www.stradadeiparchi.it, nella sezione "SERVIZI - Pedaggio", oppure a contattare il numero 803.111 per risolvere eventuali problematiche.

Quindi, se dovete viaggiare venerdì 29 novembre, preparatevi a possibili disagi ai caselli A24 e A25 e utilizzate le alternative automatiche per evitare inutili attese.