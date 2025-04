Scommesse sul nuovo Papa: Parolin e Tagle in testa, ma l'IA sorprende

Dopo la scomparsa di Papa Francesco, si intensificano le speculazioni sui possibili successori, con l'intelligenza artificiale che offre previsioni inaspettate.​

Con la recente scomparsa di Papa Francesco, si è aperta la corsa alla successione al soglio pontificio. Le principali agenzie di scommesse internazionali indicano due favoriti: il cardinale italiano Pietro Parolin, attuale Segretario di Stato Vaticano, e il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, già arcivescovo di Manila e attuale pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione.​

Secondo le quote di William Hill e Bet365, Parolin è quotato a 2,75, mentre Tagle segue a 3,20. Tuttavia, la situazione è in continua evoluzione, con fluttuazioni legate a dinamiche interne al Collegio Cardinalizio e alle preferenze dei fedeli.

Interessante è l'ingresso dell'intelligenza artificiale nel dibattito. Alcuni modelli predittivi, analizzando dati storici e attuali, suggeriscono possibilità alternative, evidenziando candidati come il cardinale Matteo Zuppi, noto per il suo impegno nel dialogo interreligioso, e il cardinale Peter Turkson, apprezzato per la sua attenzione alle questioni sociali.​

La tradizione delle scommesse sul conclave ha radici antiche, risalenti al XVI secolo, quando a Roma si puntava sul futuro Papa. Oggi, nonostante le restrizioni in paesi come gli Stati Uniti, dove tali scommesse sono vietate, il fenomeno persiste online, con piattaforme che raccolgono milioni di euro in puntate.

Il prossimo conclave, previsto per il 5 maggio, vedrà la partecipazione di 135 cardinali elettori. La scelta del nuovo Pontefice sarà influenzata da molteplici fattori: l'equilibrio tra tradizione e innovazione, la rappresentanza geografica e la capacità di affrontare le sfide contemporanee della Chiesa.​

Mentre il mondo attende il "fumata bianca", le speculazioni continuano, alimentate da analisi, previsioni e, ora, anche dall'intelligenza artificiale. La scelta del 267° Papa sarà determinante per il futuro della Chiesa cattolica nel XXI secolo.​