Scomparso Rocco Buttari, il cordoglio e il ricordo di Stefania Pezzopane

Rocco Buttari, figura della sinistra indimenticabile. Amico e compagno che ci mancherà

La deputata Dem Stefania Pezzopane ricorda così il suo amico e compagno Rocco Buttari deceduto ieri a causa di una devastante malattia.



“Rocco Buttari è stata una figura fondamentale nella storia della sinistra abruzzese. Per me un amico ed un compagno di strada affettuoso ed importante. E se lui è andato via, lasciandoci di stucco, rimane la sua bellezza, rimane la sua originalità, l’intelligenza e la capacità di guardare oltre. Ho conosciuto Rocco con Tiziana, tantissimi anni fa, ero più piccola, nella FGCI e guardavo a loro come ai grandi che potevano insegnarmi tante cose.

Adoravo Rocco, mi colpiva la sua lucidità, molte volte capace di trovare sintesi che ad altri sfuggivano. E poi era un uomo trascinante, pieno di passioni, la politica ma anche l’economia e poi lo sport lo appassionava tantissimo. E passare una serata con lui era veramente un “raffiato”. Originale, ironico, mai cattivo, coglieva con ironia cose che ai più erano indifferenti.

Lo ricordo nel Pci e poi alla Lega delle cooperative, lo ricordo nelle feste dell’Unita, e in indimenticabili momenti di svago. Trascinante e bellissimo. Non si poteva non volergli bene.

A Tiziana, Francesca, Anna ed a tutta la sua famiglia porgo le mie sentite condoglianze. Sento una profonda malinconia, al pensiero di non ascoltare più la risata trascinante di Rocco.”