Scomparso da un paio di giorni, rinvenuto morto nella sua auto 61enne pescarese

Di Claudio Di Boscio, 61 anni, di Pescara non si avevano notizie da un paio di giorni e alla sua ricerca erano alcuni suoi amici, è stato uno di loro a trovarlo privo di vita all'interno di una Fiat Punto rossa, parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria, dando subito l’allarme.

Sul posto sono intervenuti la polizia, con la squadra volante e la Scientifica, e il 118 che ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo.

La morte sarebbe avvenuta per cause naturali. L'uomo è stato visto l'ultima volta venerdì dagli amici di un circolo. Si erano lasciati con la promessa che si sarebbero rivisti sabato sera ma quel giorno Di Boscio non si è presentato e da quel momento non aveva più risposto al telefono.