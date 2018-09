Scomparso in Val Pescara, senza esito le ricerche del turista 76enne

Proseguono senza sosta le ricerche di Carlo Rodrigo Fattibene, il 76enne della Provincia di Monza Brianza, scomparso da Caramanico Terme la sera di lunedì 3 settembre, quando, dopo essere uscito per una passeggiata di due ore, intorno alle 17:30, non ha fatto più rientro nell'albergo dove si trovava con la famiglia per un breve soggiorno termale nel centro della Val Pescara.

Le ricerche sono andate avanti anche la notte scorsa con l'ausilio delle fotoelettriche. Al lavoro Vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile e soccorso alpino e speleologico (Cnsas).

Ispezionati anche alcuni corsi d'acqua dagli specialisti del Saf dei Vigili del Fuoco. I soccorritori stanno utilizzando anche due droni considerando la presenza di una fitta vegetazione.

Le ricerche sono concentrate nella Valle dell'Orfento all'interno del territorio del Parco Nazionale della Maiella.