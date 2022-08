Sconcerto e dolore a L'Aquila per l’improvvisa morte Giovanni Tresca, 61 anni

L’improvvisa morte Giovanni Tresca ha colpito la comunità aquilana, Tresca, stimato fisioterapista in carico alla Asl 1 aveva 61 anni, la sua morte è stata causata da un infarto, che lo ha colto ieri nel suo appartamento ad Alba Adriatica, dove stava trascorrendo le vacanze.

A lanciare l’allarme i familiari, che non erano riusciti a mettersi in contatto con lui telefonicamente. I vigili del Fuoco hanno così raggiuto l’abitazione, e non avendo risposte, hanno sfondato la porta, e hanno trovato Tresca senza vita, riverso sul pavimento del bagno.

I funerali si celebreranno oggi, alle 15.30, nella chiesa di Santa Maria del Soccorso all’Aquila

Cordoglio è stato espresso dal Rettore dell’Università dell’Aquila, Edoardo Alesse, a nome di tutto l’Ateneo, esprime sentimenti di profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Giovanni Tresca, stimato fisioterapista e docente del Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologie. In passato, il Prof. Tresca era stato anche presidente del corso di laurea in Fisioterapia.