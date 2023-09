Scontro Governo - Ryanair, la Compagnia: "Chiuderemo altre Tratte e Alzeremo i Prezzi"

L'amministratore delegato della compagnia aerea Ryanair, Michael O'Leary, ha annunciato l'intenzione di ridurre ulteriormente le tratte per la Sicilia e di aumentare i prezzi dei voli, in una mossa che ha scatenato una vera e propria "guerra" con il governo italiano. Il motivo di questa controversia è il cosiddetto "decreto prezzi", che O'Leary ha definito "idiota" e ha accusato di avere basi su dati poco affidabili.

Il dirigente di Ryanair ha dichiarato: "Questo è un decreto stupido e idiota che avrà l'effetto di ridurre i voli e di far aumentare le tariffe". La compagnia ha già implementato una riduzione del 10% delle tratte in Sardegna e prevede di adottare una simile strategia anche per la Sicilia durante la stagione invernale.

O'Leary ha inoltre precisato che le nuove rotte da Orio e Malpensa durante l'inverno saranno esclusivamente internazionali e non domestiche. Inoltre, ha espresso la sua preoccupazione riguardo all'accordo tra Ita e Lufthansa, sostenendo che l'Unione Europea probabilmente lo approverà, poiché sembra seguire la volontà della Germania. Questo, secondo O'Leary, potrebbe portare all'aumento dei prezzi dei voli in Italia.

Il "decreto prezzi" a cui fa riferimento Michael O'Leary è noto come Dl Asset ed è un provvedimento legislativo che comprende varie misure, tra cui quelle per affrontare l'aumento dei prezzi dei voli. Il provvedimento è attualmente in esame nelle commissioni riunite Ambiente e Industria del Senato italiano, e il termine per la presentazione di emendamenti scadrà il 13 settembre.