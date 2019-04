Scontro nel chietino, grave una 36enne

Una donna di 36 anni, è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale civile di Pescara in seguito alle ferite riportate ieri in un incidente accaduto ad Orsogna (Chieti) dove la donna, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata con l'auto, finendo sito il mezzo.

Ora si trova nel reparto di Rianimazione del Santo Spirito in condizioni critiche. Un giovane di 23 anni è invece ricoverato nel reparto di Chirurgia in prognosi riservata dopo essere rimasto ferito da solo in un incidente accaduto a Santa Teresa di Spoltore (Pescara) alle 5 di mattina del giorno di Pasqua.