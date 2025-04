Scoperta rete criminale: banconote false e droga vendute sui social

La Guardia di Finanza smantella un'organizzazione che produceva e vendeva valuta contraffatta e stupefacenti attraverso canali social, coinvolgendo le province di Asti e Chieti.​

Un'operazione coordinata dalla Procura di Forlì ha portato alla luce un vasto giro di produzione e distribuzione di banconote false e sostanze stupefacenti, operante attraverso le più diffuse applicazioni di messaggistica. Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza, hanno portato alla perquisizione di abitazioni nelle province di Asti e Chieti, dove due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato.​

Durante le perquisizioni, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 4.500 banconote contraffatte di vari tagli e 32 monete da 2 euro, per un valore complessivo di circa 170.000 euro. Sono stati inoltre rinvenuti sei computer, tre smartphone, quattro tagliacarte, tre stampanti e altri strumenti utilizzati per la creazione di sigilli di sicurezza. Tra il materiale sequestrato figurano anche numerose SIM, droga con relativi strumenti per il taglio e la pesatura, un documento di identità falso e una cartuccia calibro 12.​

L'organizzazione utilizzava profili e canali sui social network per la commercializzazione di valuta contraffatta e sostanze stupefacenti, operando non solo in Italia ma anche in numerosi paesi stranieri. Le indagini hanno permesso di individuare due siti destinati alla produzione, stoccaggio e vendita di banconote e monete contraffatte.

L'operazione rappresenta un importante successo nella lotta alla criminalità economica e al traffico di stupefacenti, evidenziando l'importanza della collaborazione tra le diverse forze dell'ordine e l'utilizzo di tecnologie avanzate per contrastare le attività illecite.​

Le indagini proseguono per identificare eventuali altri membri dell'organizzazione e per comprendere l'intera rete di distribuzione delle banconote false e della droga. La Guardia di Finanza invita i cittadini a segnalare qualsiasi attività sospetta alle autorità competenti.