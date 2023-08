Scoperti 4 Kg di Marijuana in un Rudere e Piante da oltre un metro e mezzo!

Un giovane è stato arrestato dalle forze dell'ordine a Lettomanoppello, in provincia di Pescara, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il caso è emerso quando i carabinieri della Stazione di Lettomanoppello, in collaborazione con il NOR della Compagnia di Popoli, hanno scoperto una quantità significativa di marijuana nascosta in un rudere situato nelle immediate vicinanze della residenza del giovane.

Le piante di cannabis, ben 24 al totale, avevano raggiunto un'altezza di circa un metro e mezzo e si trovavano in piena fase di infiorescenza, in procinto di essiccazione. Complessivamente, il peso delle piante sequestrate ammontava a circa 4 kg. L'operazione è stata eseguita dopo giorni di servizi di osservazione durante i quali i carabinieri avevano notato comportamenti sospetti da parte del giovane, che quotidianamente si recava con attenzione nel rudere.

La scoperta è stata accompagnata da un momento di tensione: alla vista dei carabinieri, il giovane è apparso nervoso e agitato. Ciò ha spinto gli agenti a intensificare le indagini, conducendo una perquisizione presso la sua abitazione. Nel rudere sono state individuate le piante di marijuana appese su fili, chiaramente pronte per essere frazionate in dosi da destinare al mercato illegale degli stupefacenti.

In seguito al suo arresto, il giovane pusher è stato trasferito nel carcere di Pescara in attesa di ulteriori sviluppi sul caso. L'operazione dimostra ancora una volta l'importanza dei servizi di osservazione e indagine delle forze dell'ordine nell'individuare e contrastare il traffico illegale di sostanze stupefacenti sul territorio.