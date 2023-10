Scoperto Arsenale in Casa di Ottantenne Collezionista: Intervengono gli Artificieri

Un anziano collezionista ottantenne residente a Pescara è stato denunciato dalla polizia dopo che sono stati scoperti in casa sua armi da fuoco, armi bianche, munizioni e ordigni bellici. La Squadra amministrativa della questura è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione sulla presenza di armi storiche e reperti bellici nell'appartamento del centro città.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno scoperto che l'anziano deteneva illegalmente una collezione di armi e reperti risalenti alla prima e seconda guerra mondiale. Tra gli oggetti sequestrati c'erano cinque armi da fuoco, tra cui quattro vecchi revolver e una pistola avancarica. Inoltre, sono stati rinvenuti dieci oggetti considerati armi bianche, tra cui quattro sciabole e sei baionette. La scoperta ha incluso anche alcune cartucce e addirittura una bomba da mortaio inglese da 81 mm, integra e dal peso di circa 4,4 kg, insieme a due granate, una da 88 mm e l'altra da 94 mm, anche queste di fabbricazione inglese.

Per rimuovere in sicurezza i residuati bellici, è stato richiesto l'intervento del Nucleo artificieri della questura. L'intero materiale è stato sequestrato e l'ottantenne, con un solo precedente di polizia per furto, è stato deferito alla Procura per la detenzione illegale di armi e esplosivi. La scoperta ha messo in evidenza la passione dell'anziano per oggetti di antiquariato legati alle guerre mondiali, ma ha anche portato alla luce la detenzione illegale di armi e munizioni, che è considerata un reato grave.