Scoperto un'officina abusiva, cocaina, hashish e un fucile: uomo denunciato

Un'operazione congiunta tra la polizia di Stato di L'Aquila e la polizia stradale di Avezzano ha portato, il 5 febbraio, al sequestro di droga, armi, numerosi veicoli e alla scoperta di un'officina meccanica abusiva. L'intervento, che si inserisce in un servizio di controllo intensivo, ha avuto luogo in una località di Massa d'Albe e ha portato a significativi risultati.

In particolare, gli agenti hanno perquisito l'abitazione di un cittadino italiano, situata in località Forme, trovando un significativo quantitativo di cocaina e hashish. La droga, già suddivisa in dosi pronte per essere spacciate, era accompagnata dal materiale necessario per il confezionamento. Durante l'operazione, è stato anche rinvenuto un fucile ad aria compressa, dotato di una potenza notevole, che lo rendeva potenzialmente pericoloso.

L'individuo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e per l'illegale detenzione di armi. Ma le sorprese non finiscono qui. All'interno dell'abitazione, gli agenti hanno scoperto anche un'officina meccanica abusiva, priva di qualsiasi autorizzazione. All'interno dell'officina erano in corso riparazioni su ben 15 veicoli, sei dei quali privi di assicurazione e sequestrati dalle forze dell'ordine. Gli altri veicoli sono stati restituiti ai rispettivi proprietari, dopo aver verificato la regolarità dei documenti. L'intera area, insieme alle attrezzature specializzate, è stata sottoposta a sequestro a causa della violazione delle normative ambientali, dato che il gestore abusivo non aveva provveduto allo smaltimento corretto dei rifiuti.

L'operazione ha avuto un impatto positivo non solo sulla sicurezza, ma anche sull'ecosistema locale. Infatti, la polizia ha bonificato un'area particolarmente vicina al Parco Sirente Velino, zona di grande valore ambientale, la quale risultava minacciata dai rischi legati alla gestione non conforme dei rifiuti. In aggiunta alla denuncia, al responsabile sono state comminate sanzioni amministrative per le irregolarità riscontrate.

Questo intervento sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare le attività illecite e nel tutelare l'ambiente e la sicurezza pubblica. Le indagini continuano, mentre la comunità locale resta in allerta per eventuali sviluppi futuri.