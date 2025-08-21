Scoppia l’inferno in casa: famiglia miracolosamente salva

Nella tarda serata del 20 agosto 2025, intorno alle 23:30, un boato improvviso e potente ha scosso una palazzina di tre piani in via Roma, ad Alba Adriatica, provocando una deflagrazione all’interno di un appartamento al primo piano. Le prime verifiche dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Nereto hanno consentito di accertare la possibile causa nell’improvviso cedimento di una fuga di gas, originata da un collegamento precario mediante tubo in gomma tra l’impianto del metano e la caldaia.

L’onda d’urto ha provocato la rottura degli infissi, scagliando detriti e frammenti di vetro verso l’esterno. Sebbene il potente effetto deflagrante abbia travolto parte dell’abitazione, i suoi occupanti — una coppia con tre figli piccoli — sono usciti miracolosamente illesi, con solo un lieve coinvolgimento di un residente, anch’egli senza danni fisici.

Il personale sanitario del 118 di Sant’Omero, giunto tempestivamente, ha visitato i presenti in via precauzionale, riscontrando l’assenza di ferite gravi, tanto che nessun trasporto in ospedale è stato ritenuto necessario. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Martinsicuro, per gli accertamenti e i provvedimenti del caso.

Secondo alcune fonti locali, l’esplosione sarebbe stata innescata da un allaccio abusivo e artigianale, realizzato tra la caldaia e un’utenza posta al piano superiore, mediante tubi in plastica o gomma inadeguati, che hanno provocato la formazione di una bolla d’aria e ha facilitato la tragica deflagrazione. A seguito dell’evento, l’abitazione è stata dichiarata temporaneamente inagibile, con il distacco delle utenze elettrica e del metano, a scopo precauzionale