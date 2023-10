Scoppia la Polemica a Pescara: Cani "Sfrattati" e il Futuro Incerto del Canile

A Pescara, una controversia di proporzioni considerevoli sta infiammando la discussione pubblica, con il canile cittadino al centro delle attenzioni. Tutto è iniziato quando l'Asl ha stabilito che erano necessari importanti lavori di adeguamento presso la struttura di via Raiale per garantire l'autorizzazione sanitaria necessaria al suo funzionamento. Da un lato, l'amministrazione di centrodestra ha deciso che era più opportuno costruire un nuovo canile e spostare i cani altrove, non ritenendo sensato investire in tali lavori. Dall'altro, le opposizioni hanno protestato, affermando che gli interventi richiesti costavano solamente 15.000 euro e mettendo in discussione l'operato del Comune.

Questa situazione ha attirato anche l'attenzione di associazioni e cittadini, che hanno avviato una raccolta fondi e organizzato una manifestazione in piazza per sostenere la causa.

Il canile, gestito dalla Lega del Cane Pescara, è stato costretto a chiudere entro il 31 dicembre 2023 per ordine dell'Asl. Quest'ultima aveva inviato una diffida oltre un anno fa e ha effettuato nuovi sopralluoghi nel mese di agosto. Come soluzione temporanea, il Comune ha deciso di trasferire i 30 ospiti presso il canile "La Rupe" a Civitella Casanova, situato a circa 35 chilometri da Pescara. Incentiverà, inoltre, l'adozione dei cani attraverso un contributo economico per coloro che decideranno di adottarli.

Questo caso si è trasformato in un acceso scontro politico: il Consiglio comunale ha respinto, tra polemiche, una mozione del Movimento 5 Stelle, appoggiata anche dal Partito Democratico e dal resto dell'opposizione, che chiedeva di stanziare la "cifra irrisoria" per adeguare la struttura e ottenere l'autorizzazione sanitaria. L'amministrazione, invece, mantiene la sua posizione a favore di un nuovo canile, con il trasferimento dei cani dall'attuale struttura, in attesa della sua realizzazione. Il sindaco Carlo Masci ha recentemente effettuato un sopralluogo con la sua omologa di Spoltore, Chiara Trulli, per individuare i terreni adatti per il nuovo canile, considerando anche l'idea di una Nuova Città di Pescara.

Nel frattempo, la Lega Nazionale per la Difesa del Cane Pescara ha avviato una raccolta fondi online, raccogliendo oltre 13.500 euro da 505 donatori. Contestualmente, il Movimento 5 Stelle, insieme a una ventina di associazioni ambientaliste e animaliste, ha programmato una manifestazione in difesa dei cani di via Raiale per sabato 4 novembre alle 16, in piazza della Rinascita. La situazione rimane delicata e continua a suscitare vive discussioni tra le diverse fazioni coinvolte.