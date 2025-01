Scopri come difendere te stesso e la tua comunità all'evento "In Guardia" il 18 gennaio!

Evento “In Guardia” – Proteggi te stesso e la tua comunità presso l’aeroporto dei Parchi di Preturo (AQ)

La sicurezza personale è una necessità fondamentale che tutti dobbiamo prendere seriamente. Non lasciarti scappare l’opportunità di partecipare all’incontro “In Guardia”, un evento creato per sensibilizzare sulla prevenzione delle aggressioni, dei fenomeni di bullismo e delle violenze contro le donne. Organizzato per la comunità, questo evento offre un'opportunità unica di confronto con esperti del settore: tecnici della Federazione Italiana Krav Maga, legali, psicologi e altri professionisti, per imparare le giuste tecniche di difesa e prevenzione.

Perché partecipare?

Gli esperti guideranno i partecipanti attraverso sessioni pratiche e teoriche su come riconoscere i pericoli sociali e applicare le giuste strategie per farvi fronte. Sarai in grado di identificare segnali di pericolo nelle interazioni quotidiane, acquisendo competenze essenziali per reagire tempestivamente e ridurre il rischio di essere coinvolti in episodi di bullismo o di violenza fisica.

Un’occasione imperdibile per:

Comprendere i meccanismi del bullismo e imparare a difendersi, sia come vittima che come testimone.

Acquisire tecniche di autodifesa con l'ausilio degli esperti della Federazione Italiana Krav Maga, specialmente per la difesa delle donne.

Conoscere i propri diritti legali in caso di aggressioni, grazie all'intervento di avvocati esperti in sicurezza.

Approfondire gli aspetti psicologici legati alla gestione della paura e della difesa personale con il supporto di psicologi specializzati.

L’incontro è aperto a tutti e rappresenta una grande opportunità per ogni cittadino di diventare più consapevole e preparato, imparando a gestire situazioni di rischio con strumenti che combinano difesa fisica, consapevolezza psicologica e conoscenza legale.

Non lasciare che l’insicurezza domini la tua vita

Partecipa a "In Guardia" per acquisire gli strumenti necessari a proteggere te stesso e i tuoi cari. L’interazione con gli esperti sarà un’opportunità di crescita e di preparazione, affinché tu possa affrontare le situazioni di pericolo con maggiore sicurezza. Non perdere questa occasione di imparare a riconoscere i segnali di rischio e reagire prontamente.

Evento promosso dalla SUNRISE AVIAZIONE e AGESI, con il patrocinio del Comune di L'Aquila.

Giornata delle Arti Marziali: Prevenzione e Sicurezza per Tutti

Sabato 18 gennaio 2025, il Palazzetto dello Sport di Tornimparte ospiterà una giornata dedicata alla prevenzione delle aggressioni e alla difesa personale. In collaborazione con le principali associazioni di arti marziali e professionisti della sicurezza, l’evento offre un'ampia gamma di attività per fronteggiare i pericoli sociali quotidiani. Parteciperanno anche esperti provenienti da realtà locali e nazionali che metteranno a disposizione le loro conoscenze per educare la comunità a riconoscere i segnali di rischio e affrontarli con determinazione.

Cosa troverai alla Giornata delle Arti Marziali?

Area Bambini – Prevenzione del Bullismo : Attività educative pensate per sensibilizzare i più giovani su come affrontare e prevenire il bullismo . I bambini apprenderanno le tecniche di difesa e i comportamenti corretti da adottare per mantenere un ambiente sicuro sia a scuola che nella vita quotidiana.

Area Forze dell'Ordine e Operatori di Sicurezza: Sessioni speciali dedicate a forze dell'ordine, operatori sanitari, Protezione Civile e associazioni di sicurezza. Si affronteranno tematiche operative e tecniche avanzate per la gestione delle emergenze e la protezione della comunità.

: Sessioni speciali dedicate a forze dell’ordine, operatori sanitari, Protezione Civile e associazioni di sicurezza. Si affronteranno tematiche operative e tecniche avanzate per la gestione delle emergenze e la . Area Aperta a Tutti – Tecniche di Difesa Personale: Ogni cittadino avrà la possibilità di confrontarsi con esperti delle arti marziali e di apprendere le tecniche di autodifesa di base. Un’occasione per acquisire nozioni pratiche e imparare a gestire i rischi in modo efficace.

Durante l’evento, gli esperti condivideranno strategie che combinano consapevolezza psicologica, difesa fisica e prevenzione sociale, fornendo una visione completa e pratica su come prevenire e affrontare le aggressioni quotidiane.

Un’occasione da non perdere

Questa giornata rappresenta un’opportunità preziosa per tutti: dalle famiglie ai professionisti della sicurezza, fino ai cittadini che vogliono aumentare la propria preparazione in tema di sicurezza personale. Un evento per imparare, confrontarsi e fare rete, contribuendo a costruire una società più sicura. Non mancare! Partecipa e protegge te stesso e la tua comunità!