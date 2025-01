Scopri come risparmiare: i risparmi che non devi dichiarare nell'ISEE

Recenti aggiornamenti normativi offrono la possibilità di escludere specifici risparmi dal calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), consentendo a molte famiglie di accedere a agevolazioni sociali precedentemente non disponibili.

Esclusioni dal patrimonio mobiliare

Secondo le nuove disposizioni, è possibile non dichiarare nell'ISEE:

Titoli di Stato e buoni fruttiferi postali fino a un massimo di 50.000 euro.

Questa esclusione non incrementa il patrimonio, ma riduce il valore considerato per il calcolo dell'ISEE, permettendo a numerose famiglie di ottenere un indicatore più basso e, di conseguenza, accedere a prestazioni sociali agevolate.

Procedura per l'aggiornamento dell'ISEE

Per beneficiare di questa novità, è necessario:

Presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), includendo i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali aggiornati. Assicurarsi di includere nella DSU le informazioni relative ai titoli di Stato e ai buoni fruttiferi postali che si intende escludere dal calcolo.

È importante ricordare che l'ISEE tiene conto dei redditi dell'anno precedente; pertanto, per il 2025, si farà riferimento ai redditi e alle giacenze medie del 2023.

Tempistiche e validità

Le nuove disposizioni entreranno in vigore con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Fino ad allora, gli ISEE già rilasciati rimarranno validi. Tuttavia, una volta attuate le nuove normative, è consigliabile aggiornare la propria DSU per non perdere eventuali agevolazioni.

Documentazione necessaria

Per avviare la pratica di richiesta dell'ISEE aggiornato, è fondamentale raccogliere:

Documenti di identità e codici fiscali di tutti i membri del nucleo familiare.

Documentazione reddituale : Modello 730 o Modello Redditi 2024, certificati di reddito, indennità e compensi vari.

Documentazione patrimoniale: certificati di saldi bancari, valori di titoli, certificati di mutuo e documentazione riguardante beni mobili come auto e imbarcazioni.

Rimanere informati su queste modifiche è essenziale per garantire l'accesso alle agevolazioni sociali disponibili e ottimizzare la propria situazione economica.