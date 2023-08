Scopri i Segreti dell'Orso Bruno Marsicano: Sotto le Stelle dell'Orsa nel Parco della Maiella!

Dal 2 al 6 agosto nei paesi del Parco Nazionale della Maiella sono in programma numerose attività di informazione e intrattenimento dedicate all'orso bruno marsicano.

Uno degli appuntamenti più attesi è "Sotto le stelle dell'Orsa", in programma il 5 agosto a Campo di Giove. Gli appassionati di astronomia avranno la possibilità di osservare stelle e pianeti grazie alla guida di esperti astrofili. Il punto di partenza sarà il suggestivo Lago Ticino alle ore 21, da cui partirà una passeggiata notturna fino all'area picnic lungo il Sentiero dell'Orso. Qui, i partecipanti avranno l'opportunità di incontrare gli esperti astrofili del Parco della Maiella e del Wwf, non solo per osservare il cielo stellato con un telescopio appositamente installato, ma anche per approfondire la conoscenza dell'Orso bruno marsicano, simbolo della zona.

L'iniziativa, che si inserisce nella "settimana dell'orso", è organizzata all'interno del progetto Life "Arcprom - Bentornato Orso Gentile", che ha l'obiettivo di favorire la convivenza tra la presenza dell'orso e le attività umane nel Parco della Maiella.

Durante l'intera settimana, ci saranno varie tappe, ciascuna con inizio alle 10, in cui un team di volontari del Wwf fornirà informazioni sull'orso e sulla sua presenza nel Parco. Per i bambini, dalle 16 alle 19, sono previste attività ludiche a tema, come il gioco dell'orso, il teatrino dedicato e un'area per la lettura e il disegno.

Le tappe della "settimana dell'orso" prevedono incontri a Caramanico Terme, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Campo di Giove e Pescocostanzo. Durante i giorni 2, 3, 4 e 6 agosto, sarà presente anche una postazione informativa all'uscita del sentiero Valle dell'Orfento a Caramanico Terme.

L'evento è aperto a tutti, ma è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata sul sito parcomaiella.it. L'iniziativa offre l'opportunità di immergersi nella natura e di conoscere da vicino l'affascinante mondo dell'orso bruno marsicano, contribuendo così alla sua tutela e conservazione.