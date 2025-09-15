Scuola Rodari: asfaltature urgenti in Amiternina per garantire sicurezza studenti oggi

Provincia dell’Aquila avvia lavori da 170mila Euro su SP Amiternina Pagliare di Sassa, per attraversamenti pedonali, segnaletica e barriere vicino scuola “Rodari”.

La Provincia dell’Aquila ha affidato un intervento rivolto a potenziare la sicurezza stradale lungo la strada provinciale “Amiternina”, nel tratto che attraversa la frazione di Pagliare di Sassa, nei pressi dell’Istituto comprensivo Gianni Rodari”.

L’importo dell’opera è di circa 170.000 euro, finanziati tramite il bilancio provinciale e assegnati all’impresa Appalti Ursini Srl, con sede all’Aquila. I lavori, stimati in una durata di trenta giorni, comprendono: il rifacimento del manto stradale, l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale, la creazione di nuovi attraversamenti pedonali e la posa di barriere laterali.

L’obiettivo è tutelare gli studenti, il personale scolastico e i genitori, ovvero l’utenza debole, garantendo un percorso più sicuro, riducendo situazioni di rischio e potenziali ingorghi nel traffico della zona scolastica.

La presidente della Commissione Viabilità provinciale, Gabriella Sette, ha espresso soddisfazione per l’intervento, sottolineando la collaborazione con il Comune dell’Aquila e l’attenzione posta alle precise esigenze legate al plesso scolastico. Anche il consigliere con delega alla Viabilità, Vincenzo Calvisi, ha rimarcato che i lavori sono pensati per incrementare la percorribilità e la sicurezza dei pedoni.

Vale la pena ricordare che la SP 1 Amiternina è una arteria provinciale che connette varie frazioni dell’Aquila come Sassa, Pagliare di Sassa e prosegue verso Tornimparte, attraversando zone frequentate da molti pendolari e residenti.

L’intervento locale rientra in un più ampio piano di manutenzione stradale promosso dall’amministrazione provinciale, che prevede nel corso del 2025 altri stanziamenti per miglioramenti infrastrutturali, scuole e viabilità nei territori montani e suburbani.