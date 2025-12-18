Meteo, settimana instabile sull’Italia: Sud sotto piogge, Nord verso nuovo peggioramento

Alta variabilità atmosferica nei prossimi giorni sull’Italia, con fasi di instabilità al Sud, nebbie al Nord e un peggioramento più organizzato atteso a ridosso delle festività.

La tendenza meteo settimanale conferma una fase di marcata variabilità sull’Italia, con condizioni spesso dinamiche e differenziate tra le diverse aree del Paese. Il quadro generale vede il Sud più esposto a piogge e temporali, mentre il Centro-Nord sperimenterà alternanza di nubi, schiarite e fenomeni localizzati, in un contesto tipicamente invernale.

Venerdì 19 dicembre la giornata inizierà con nuvolosità diffusa su Liguria e pianure settentrionali, dove non si escludono piogge deboli, in particolare sul Levante ligure. Più soleggiato l’arco alpino. Al Centro nubi irregolari sulla Toscana, con isolate precipitazioni, mentre altrove prevarranno ampie schiarite, seppur accompagnate da nebbie mattutine nelle valli interne. Al Sud è atteso un peggioramento progressivo sulla Sicilia, con rovesci in estensione serale, mentre il resto delle regioni manterrà condizioni più asciutte.

Sabato 20 dicembre sarà caratterizzato al Nord da foschie, nebbie persistenti e nubi basse sulle pianure, a fronte di cieli più aperti su Alpi, Prealpi e Liguria. Al Centro variabilità lungo l’Adriatico, con locali fenomeni deboli, mentre sul Tirreno il tempo risulterà più stabile. Il Sud vivrà la fase più instabile, con temporali e piogge diffuse tra Sicilia e Calabria ionica, in parziale estensione alle aree adriatiche.

Domenica 21 dicembre persisteranno condizioni grigie in Val Padana, ancora alle prese con nebbie e nubi basse. Maggiori schiarite sui rilievi e lungo la costa ligure. Al Centro nuvolosità irregolare tra Toscana e versante adriatico, con isolati piovaschi, mentre Lazio e aree interne abruzzesi godranno di spazi soleggiati. Al Sud l’instabilità insisterà tra Sicilia e Calabria, con qualche piovasco anche sulla Sardegna meridionale.

Lo scenario evolve ulteriormente da lunedì 22, quando una perturbazione più strutturata interesserà il Nordovest, con piogge sulla Riviera ligure e nevicate sulle Alpi occidentali e centrali. Fenomeni diffusi anche su Centro e Sud, con neve sul Gran Sasso e precipitazioni più consistenti sulle Isole maggiori. Tra martedì 23 e mercoledì 24 dicembre, l’instabilità resterà protagonista, con piogge diffuse, locali nevicate appenniniche e temperature in linea con il periodo, delineando una vigilia di Natale dal sapore pienamente invernale.