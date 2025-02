Scuole all'Aquila: 8 anni di attesa, Schlein chiede spiegazioni

Elly Schlein solleva interrogativi sulla ricostruzione delle scuole all'Aquila, chiedendo perché non siano stati fatti progressi significativi negli ultimi otto anni."

Elly Schlein, leader del Partito Democratico, ha espresso preoccupazione riguardo alla ricostruzione delle scuole nella città dell'Aquila, sottolineando che sono trascorsi otto anni senza progressi significativi.

"Mi chiedo perché, dopo otto anni, non siano stati fatti i dovuti passi per ripristinare le strutture scolastiche all'Aquila", ha dichiarato Schlein.

La città dell'Aquila è stata devastata da un terremoto nel 2009, che ha causato ingenti danni alle infrastrutture scolastiche.

Nonostante gli sforzi iniziali, molte scuole non sono ancora state ricostruite o ristrutturate adeguatamente.

Secondo un rapporto del 2024, "lo stato dell'edilizia scolastica nella città dell'Aquila è un caso nazionale, per la gravità dei ritardi della ricostruzione e lo stato di insufficiente sicurezza delle strutture".

Schlein ha sottolineato l'importanza di garantire ambienti di apprendimento sicuri e adeguati per gli studenti, evidenziando che la ricostruzione delle scuole è fondamentale per il futuro della comunità.

"È essenziale che le istituzioni si impegnino a risolvere questa situazione, assicurando che gli studenti possano studiare in ambienti sicuri e moderni", ha aggiunto.

La leader del PD ha anche sollecitato una maggiore trasparenza e responsabilità da parte delle autorità competenti, chiedendo spiegazioni sui motivi dei ritardi e sulle misure adottate per accelerare la ricostruzione.

"È inaccettabile che, dopo otto anni, le scuole all'Aquila siano ancora in queste condizioni. Le famiglie e gli studenti meritano risposte chiare e azioni concrete", ha concluso Schlein.

La situazione delle scuole all'Aquila rimane una questione di grande preoccupazione per la comunità locale, che attende da tempo interventi efficaci per garantire un'istruzione adeguata e sicura per tutti gli studenti.