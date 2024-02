SdP Stabilizza 26 Precari: Sindacati Lodano il Primo Passo

La Strada dei Parchi Spa (SdP), ripresa il controllo delle autostrade A24 e A25 dall'inizio dell'anno, ha assunto 26 dipendenti a tempo indeterminato, stabilizzando così lavoratori che erano impiegati con contratti a tempo determinato. L'annuncio è stato fatto da rappresentanti sindacali tra cui Domenico Fontana (Rsa Filt-Cgil), Vincenzo Bellocchi (Rsa Ugl Viabilità), Pino Costa (Rsa Fit-Cisl), Massimiliano Martina (Rsa Uil Trasporti) e Giuseppe Madonia (Rsa Sla Viabilità).

"Dopo mesi di negoziati - hanno dichiarato i sindacalisti - siamo finalmente riusciti a ottenere una risposta concreta. Le 26 assunzioni a tempo indeterminato rappresentano un risultato atteso e necessario. Sono 26 persone che finalmente escono dal limbo della precarietà. È un diritto che molti di loro avevano da tempo, ma che era stato negato a causa degli eventi che hanno portato alla revoca della concessione il 7 luglio 2022. Festeggiano un lavoro stabile e di qualità in Strada dei Parchi, che ha bisogno di ripartire dopo un lungo periodo di stasi. Continueremo a lavorare per ristabilire la fiducia tra i dipendenti e far sì che le loro professionalità vengano valorizzate adeguatamente".

La gestione di SdP è tornata in mano alla società dopo che il tribunale civile di Roma ha riconosciuto un indennizzo iniziale di circa 1,2 miliardi di euro e una provvisionale di 500 milioni di euro, seguito da un accordo con il governo in seguito a una lunga disputa giuridica. Questo dopo che il Consiglio dei Ministri, guidato da Mario Draghi, aveva revocato la concessione per gravi inadempienze nel 2022, assegnandola ad Anas. La decisione è stata contestata e infine abrogata con un emendamento approvato dal Parlamento.

SdP attualmente impiega oltre 800 persone. "Abbiamo attraversato un periodo difficile - hanno continuato i sindacalisti - ma con il ritorno di SdP abbiamo ripreso i negoziati su molteplici questioni rimaste irrisolte, tra cui l'organizzazione del lavoro e la necessità di ulteriori assunzioni. Siamo determinati a trovare soluzioni che rispondano alle esigenze di un'azienda che gestisce un'infrastruttura così fondamentale".