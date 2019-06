Seconda ondata di caldo, da venerdì picchi delle temperature fino a 38-40°C

L'anticiclone africano non molla la presa, anzi nel corso dei prossimi giorni alzerà ulteriormente il tiro andando a coinvolgere più direttamente anche le regioni del Nord Italia. Correnti molto calde provenienti dal deserto tunisino interesseranno dapprima le Baleari e la Sardegna, poi si muoveranno verso i settori centrali peninsulari ed il Sud.

Entro il weekend un po' tutta la Penisola avrà fatto i conti con questa nuova ondata di calore che porterà temperature molto elevate sulle Isole Maggiori e sulle regioni del Sud con punte fino a 38-40°C.

Giovedì: L'anticiclone africano tende a irrobustirsi nuovamente a partire da ovest, le temperature aumentano un po' ovunque con valori più alti sulle Isole Maggiori e l'estremo Sud.

Al Nord previste massime tra 26 e 33°C; tra le città più calde Bologna, Modena, Mantova, Verona, Milano, ma anche Venezia dove avremo pure condizioni afose.

Al Centro previste massime tra 27 e 33°C; tra le città più calde Firenze, Grosseto, Perugia, Terni e tra le più afose ancora Pisa e Roma.

Al Sud previste massime tra 28 e 37°C; tra le città più calde Foggia, Cosenza, Catania e Lecce, molto afose Napoli e Messina.

Venerdì: inizia l'acuto della nuova ondata di caldo; aria rovente invade nuovamente il bacino centrale del Mediterraneo conquistando la Sardegna, le regioni centrali e la Sicilia. Le temperature aumentano ulteriormente.

Al Nord previste massime tra 28 e 34°C; tra le città più calde Milano, Bologna, Ferrara, Mantova, Verona, Rovigo, Brescia, Venezia dove ci sarà anche tanta afa.

Al Centro previste massime tra 27 e 39°C; tra le città più calde Sassari, Firenze, Grosseto, Perugia, Terni, Roma, punte non escluse di 40° su aree interne di Toscana, Umbria e in Sardegna.

Al Sud previste massime tra 29 e 38°C; tra le città più calde Foggia, Cosenza, Catania e Lecce, molto afose Napoli, Caserta e Messina.

Gran caldo anche in montagna, con valori vicini ai 28-30°C sulle Alpi, 24-25°C a 1500m, anche superiori sull'Appennino.



TENDENZA WEEKEND:

Sabato ancora gran caldo soprattutto su adriatiche e Sud, mentre inizierà a perdersi qualche grado al Nord e centrali tirreniche.

Domenica ancora caldo piuttosto intenso un po' ovunque sebbene con picchi inferiori rispetto a venerdì-sabato; ad ogni modo si supereranno diffusamente e abbondantemente i 30°C sulle aree interne da Nord a Sud.