Sedicenne accoltellato durante tentata rapina, arrestato il responsabile dopo nove giorni di indagin

Sedicenne accoltellato sulla Strada Parco a Montesilvano: arrestato l'aggressore dopo nove giorni di indagini

A Montesilvano, lungo la Strada Parco, un sedicenne è stato accoltellato durante una tentata rapina. Dopo nove giorni di indagini, i carabinieri hanno arrestato il presunto aggressore, un giovane maggiorenne.

L'episodio risale alla sera di domenica 6 marzo, quando il ragazzo è stato avvicinato e minacciato con un coltello. Al suo rifiuto di cedere agli ordini del rapinatore, è stato colpito con un fendente. Fortunatamente, la ferita non si è rivelata fatale. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ricoverato in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita.

Le forze dell'ordine hanno avviato tempestivamente le indagini, raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Grazie a queste evidenze, sono riusciti a identificare il sospettato, la cui identità non è stata resa pubblica. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, tentata rapina e porto abusivo di arma.

Questo grave episodio ha scosso la comunità locale, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza lungo la Strada Parco, un'area frequentata quotidianamente da residenti e turisti. Le autorità locali stanno valutando l'implementazione di misure aggiuntive per garantire una maggiore sicurezza nella zona.

L'arresto dell'aggressore rappresenta un importante risultato per le forze dell'ordine, che hanno lavorato incessantemente per assicurare il responsabile alla giustizia. La comunità spera che questo episodio possa servire da monito e contribuire a una maggiore attenzione sulla sicurezza pubblica.

Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente i dettagli dell'accaduto e verificare se l'aggressore possa essere coinvolto in altri episodi simili nella zona. Nel frattempo, il giovane ferito sta ricevendo le cure necessarie e la comunità si stringe attorno a lui e alla sua famiglia in questo difficile momento.