Segretaria Pd Elly Schlein respinta da alcune scuole: visita problematica a L'Aquila

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, si è vista negare l'ingresso in alcune scuole dell'Aquila, creando sorpresa e confusione tra i presenti e i dirigenti scolastici.

La visita tanto attesa della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein nelle scuole dell'Aquila ha preso una piega inaspettata. Nonostante fosse stato concordato un incontro con diverse scuole, la delegazione che accompagnava la leader politica si è trovata di fronte a porte chiuse. L'ingresso è stato proibito in particolare alla scuola primaria e alla scuola dell'infanzia “Gianni Rodari” di Pagliare di Sassa, una struttura di competenza comunale.

Inizialmente, si è ipotizzato che la causa di tale divieto fosse legata a una circolare dell'ufficio scolastico regionale, che avrebbe impedito l'accesso della Schlein, ma l'ufficio stesso ha prontamente smentito la versione ufficiale, dichiarando che non esisteva alcun provvedimento in tal senso. Nonostante ciò, la segretaria del Pd e i suoi compagni di viaggio non si sono fermati e hanno proseguito la loro visita, incontrando gli studenti e i docenti all'esterno degli istituti.

La scelta di non far entrare Schlein nella scuola di Pagliare di Sassa sarebbe stata presa direttamente dal preside Masci, il quale ha ritenuto più opportuno fare accoglienza all'esterno della struttura. Mentre, in altri istituti, come il liceo musicale e il convitto nazionale “Domenico Cotugno”, che sono di competenza provinciale, la visita è stata regolarmente svolta.

La vicenda ha suscitato discussioni politiche e ha messo in evidenza le difficoltà di relazione tra la politica e le scuole, ma anche le dinamiche interne delle scuole stesse, che talvolta si trovano a dover prendere decisioni delicate in merito all'ingresso di personalità politiche. Nonostante gli ostacoli, la delegazione ha proseguito il tour, seppur con una nota di imbarazzo riguardo all'accaduto.

La visita della segretaria Schlein si inserisce in un contesto più ampio di attenzione alle problematiche scolastiche, con l'intento di promuovere politiche che garantiscano la sicurezza e la qualità dell'istruzione in tutte le scuole italiane.

La sicurezza nelle scuole è una priorità per il Partito Democratico, come sottolineato da Schlein in precedenti dichiarazioni. In un'occasione, ha affermato: "Nelle scuole non ci sono italiani e stranieri, ma bimbe e bimbi che hanno tutti lo stesso diritto a una scuola di qualità".