Sei Escursionisti Salvati dai Vigili del Fuoco Grazie all'Allarme Lanciato con uno Smartwatch

Una gita in montagna è diventata una vera e propria avventura per sei escursionisti, che si sono ritrovati sperduti lungo un sentiero nella suggestiva località "Ponte della Pietra", situata nel Comune di Caramanico Terme. La situazione si è fatta critica, ma grazie alla prontezza di intervento dei Vigili del Fuoco, tutti sono stati recuperati sani e salvi.

La storia di salvataggio è stata resa possibile grazie a un moderno strumento tecnologico: uno smartwatch indossato da uno degli escursionisti. Quando la situazione ha cominciato a deteriorarsi e il gruppo si è reso conto di essere fuori pista, l'allarme è stato lanciato attraverso il dispositivo.

L'allerta è stata ricevuta e gestita dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco. Grazie alle precise coordinate inviate dallo smartwatch, è stato immediatamente inviato un elicottero, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alanno e un gruppo di volontari provenienti da Popoli.

Fortunatamente, le persone disperse sono state individuate in buone condizioni di salute dall'elicottero e trasportate in una radura sicura. Da lì, le squadre a terra hanno assicurato il loro accompagnamento verso un luogo di salvezza. Un lieto fine per questa avventura che ha dimostrato quanto la tecnologia possa essere un prezioso alleato nelle operazioni di soccorso in montagna.