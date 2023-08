Sei Ore d'Attesa al Pronto Soccorso, Turista Sviene in Attesa

Un episodio allarmante ha scosso il pronto soccorso di Sulmona (L'Aquila), mettendo in evidenza le criticità legate alla carenza di personale medico. Ieri, una giovane turista è svenuta dopo aver atteso per ben sei ore il suo turno per la visita medica. Attualmente, nel reparto opera un solo medico, il che ha contribuito a creare una situazione di sovraffollamento e ritardi nelle cure.

La trentenne è stata prontamente soccorsa dal personale sanitario dopo il malore, ed è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Tuttavia, l'incidente ha scatenato tensioni tra gli altri pazienti in attesa, che hanno minacciato persino di chiamare i Carabinieri per denunciare la situazione.

Questo episodio mette in evidenza la sfida costante legata alla carenza di personale medico nelle strutture sanitarie, soprattutto durante periodi di picco come l'estate, quando si registra un aumento significativo di turisti e visitatori. Attualmente, l'unico medico in servizio è impegnato a gestire le richieste di decine di utenti, il che rappresenta una sfida considerevole. Inoltre, la presenza turistica intensificata ha portato molti visitatori a trascorrere una parte considerevole delle loro vacanze in attesa al pronto soccorso in caso di emergenze e urgenze.

Negli ultimi giorni, il personale del pronto soccorso è stato composto da un solo medico per turno, affiancato da tre infermieri e un solo Operatore Socio-Sanitario (Oss). Questa situazione mette in luce l'urgente necessità di affrontare il problema della carenza di personale medico e di potenziare le risorse disponibili per garantire cure adeguate e tempestive, soprattutto durante i periodi di maggior affluenza.