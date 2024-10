Sei giovani sorpresi in edificio abbandonato: bloccati dai carabinieri

I ragazzi si erano introdotti illegalmente nella struttura a Colleatterrato, scoperti grazie alla segnalazione del proprietario.

Nella serata di ieri, i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti nel quartiere di Colleatterrato Basso, dove hanno fermato sei giovani all'interno di un edificio abbandonato. La segnalazione è arrivata dal proprietario dell'immobile, che passando vicino alla struttura ha notato delle luci accese al suo interno, insospettendosi immediatamente.

Allertate le forze dell'ordine, una pattuglia si è recata sul posto, affiancata da una squadra della Questura locale, per identificare i giovani che si erano introdotti clandestinamente nell'edificio. Grazie all'intervento rapido, tutti i presenti sono stati identificati e bloccati.

Al momento, sono in corso ulteriori accertamenti per comprendere se i sei ragazzi abbiano violato la legge con la loro incursione e per determinare eventuali responsabilità penali. Si segnala che questo tipo di incursioni non è un episodio isolato: la struttura è già stata teatro di altre intrusioni in passato, motivo per cui le autorità locali stanno valutando provvedimenti più stringenti per evitare simili episodi futuri.