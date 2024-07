Sentenze Sisma L'Aquila: ANM Denuncia Distorsioni Mediatiche

L'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), attraverso la sua giunta esecutiva distrettuale Abruzzo, ha espresso forte preoccupazione per l'interpretazione fornita dalla stampa riguardo alle sentenze della sezione civile della Corte d'Appello dell'Aquila, n. 790/2024 del 5 giugno e n. 749/2024 del 30 maggio. Tali sentenze hanno rigettato le richieste di risarcimento danni avanzate dai parenti delle vittime del sisma dell'Aquila.

In una nota, l'ANM ha evidenziato che le frasi riportate dalla stampa, come "condotta incauta" e "comportamento colpevole" riferite alle giovani vittime dei crolli, non compaiono affatto nel testo delle sentenze. L'ANM denuncia che i media hanno incredibilmente accreditato l'idea inesistente che il disconoscimento della responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella morte dei giovani sia derivato da un giudizio critico sulla condotta delle vittime, un giudizio totalmente assente nelle sentenze.

Secondo l'ANM Abruzzo, le decisioni prese dalla Corte d'Appello dell'Aquila, basate su una valutazione probatoria oggettiva, non contengono alcun giudizio di valore sulla condotta delle vittime. Le conclusioni delle sentenze sono il risultato della valutazione dei giudici sul compendio delle prove raccolte, le uniche considerate ai fini della decisione, e degli oneri probatori previsti dalla legge.

L'ANM ha inoltre sottolineato che in altri casi analoghi, con risultanze probatorie diverse, la Corte d'Appello ha riconosciuto la responsabilità dei convenuti, condannandoli al risarcimento dei danni a favore dei parenti delle vittime.

Esprimendo solidarietà ai colleghi e all'immagine stessa della Corte d'Appello dell'Aquila, l'ANM ha auspicato che le notizie su vicende tanto delicate e oggetto di sentenze della Corte siano trattate con la necessaria attenzione e verifica, evitando deformazioni della realtà che creano ingiustificato discredito negli organi della magistratura.

L'ANM Abruzzo ha concluso ribadendo l'importanza che la critica della stampa nei confronti delle decisioni dei giudici sia sempre ancorata al contenuto delle sentenze, senza omissioni o alterazioni, per garantire una corretta informazione ai cittadini.