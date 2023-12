Sequestrati 25mila Artifizi Pirotecnici a L'Aquila: Denunciata la Titolare per Violazioni

La Guardia di Finanza di L'Aquila ha messo a segno un nuovo colpo nell'ambito della sua intensa azione di vigilanza contro la detenzione e la vendita illegale di fuochi d'artificio, seguendo le direttive della Prefettura locale. In un'operazione coordinata dal Tenente Colonnello Luca Lauro, i Finanzieri del Gruppo locale hanno effettuato il sequestro di circa 25.000 artifizi pirotecnici, con un peso totale di 2,7 quintali e contenenti oltre 60 chilogrammi di polvere attiva.

La merce sequestrata era in vendita all'interno di un noto esercizio commerciale cittadino, ma senza rispettare le norme di sicurezza vigenti. In particolare, i gestori del locale detenevano materiale pirotecnico in quantità ben superiore ai 50 kg consentiti dalla normativa di settore, e ciò senza alcuna misura di sicurezza adeguata. La responsabile dell'emporio, una giovane di 25 anni, è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di L'Aquila.

Con questa operazione, che si aggiunge alle precedenti nell'arco di una settimana, la Guardia di Finanza di L'Aquila ha sequestrato complessivamente circa 110.000 artifizi pirotecnici, con un peso totale di oltre una tonnellata, destinati alla vendita in occasione dei festeggiamenti di fine anno.

Nei prossimi giorni, i controlli verranno intensificati presso gli esercizi commerciali per verificare la conformità alla normativa in materia di sicurezza dei materiali posti in vendita e per garantire il rispetto delle norme sulla detenzione e la vendita degli artifizi pirotecnici. L'attività delle forze dell'ordine è una testimonianza della costante presenza sul territorio, volta a salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica.