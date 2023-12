Sequestrati 300.000 Articoli Contraffatti a Pescara: Valore Stimato di 700.000 Euro

La Guardia di Finanza di Pescara ha eseguito il sequestro di oltre 300.000 articoli contraffatti nella città e nella provincia, sventando un piano di commercializzazione illegale stimato intorno ai 700.000 euro. L'operazione rientra nel piano d'azione "STOP FAKE", mirato a proteggere il "Made in Italy", specialmente in vista degli acquisti natalizi.

Le Fiamme Gialle hanno scoperto numerose irregolarità durante il blitz, tra cui violazioni del Codice del Consumo relative alla sicurezza dei prodotti e alle prescrizioni d'uso, con sanzioni fino a 25.000 euro.

Un individuo di origine macedone, privo di licenza, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria. Vendeva profumi contraffatti in un mercato rionale, i quali presentavano loghi, colori, trame, modalità di confezionamento e codici a barre molto simili agli originali, ingannando i consumatori.

Gli articoli non conformi sequestrati includono prodotti natalizi, articoli per l'ufficio, per la casa e per la cura della persona. L'operazione delle Fiamme Gialle riflette la diffusa e trasversale presenza della contraffazione in vari settori, sottolineando la necessità di comprenderne appieno l'entità.

Uno studio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rivela che, sebbene la contraffazione sia ben conosciuta dalla maggior parte degli italiani, molte persone giustificano l'acquisto di prodotti contraffatti. Tuttavia, le attività operative delle forze dell'ordine mettono in evidenza l'ampio coinvolgimento del crimine organizzato transnazionale in questi traffici illeciti.

La Guardia di Finanza si impegna non solo in operazioni sul territorio ma anche nel mondo virtuale, collaborando con operatori economici, svolgendo attività formative per educare i consumatori e mantenendo il numero di emergenza 117 a disposizione dei cittadini per segnalazioni e informazioni.