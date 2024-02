Sequestrati Oltre Tre Quintali di Fuochi d'Artificio in Due Fabbriche Abusive

In seguito a perquisizioni personali, locali, domiciliari ed informatiche, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato oltre tre quintali di materiale esplodente e fuochi d'artificio in due fabbriche abusive nelle province di Teramo ed Avellino. Questa operazione è avvenuta su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.

Il materiale sequestrato comprende 3,160 petardi di categoria F4, contenenti circa 316 chilogrammi di esplosivo, oltre a vari strumenti per la fabbricazione, confezionamento, imballaggio ed etichettatura dei fuochi d'artificio. Tra gli oggetti confiscati figurano anche documenti amministrativi, computer, cellulari, account di posta elettronica e supporti elettronici.

Questa azione dei carabinieri fa parte di un'attività continua, coordinata dalla Procura teramana, per contrastare la commercializzazione e la detenzione illegale di materiale esplodente e giochi pirotecnici. Nel corso dell'ultimo anno, sono stati sequestrati considerevoli quantitativi di materiale, alcuni dei quali erano vietati, scaduti o privi di etichettatura.

L'Arma dei Carabinieri sta promuovendo una campagna di sensibilizzazione e informazione, soprattutto rivolta ai giovani attraverso i canali social, per prevenire incidenti derivanti dall'uso imprudente e dalla manipolazione scorretta dei fuochi d'artificio.

Secondo quanto riportato in una nota ufficiale, l'uso improprio dei fuochi d'artificio legali può causare lesioni gravi, quali ustioni e danni alla vista. Tuttavia, l'utilizzo di dispositivi illegali può avere conseguenze ancora più gravi, fino alla perdita di arti e sensi e persino alla morte.

I carabinieri consigliano alcune regole fondamentali per un uso sicuro dei fuochi d'artificio, da diffondere soprattutto tra i giovani. Tra queste regole si raccomanda di evitare l'uso dei fuochi d'artificio in modo irresponsabile, di acquistare solo prodotti autorizzati con etichetta, di non accendere fuochi d'artificio all'interno di contenitori e di tenere sempre a portata di mano un estintore in caso di incendio.

L'uso di fuochi d'artificio richiede attenzione e responsabilità, e la violazione delle normative può comportare gravi conseguenze legali e per la sicurezza pubblica.