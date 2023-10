Sequestrati oltre 150 chili di rame: tre denunce da parte della Polizia

Ieri pomeriggio, in via Tiburtina, la Squadra Volante ha effettuato un controllo su un veicolo con il cofano aperto, rilevando una situazione sospetta. Il risultato è stato il sorprendente sequestro di oltre 100 chili di cavi in rame e tre denunce. A bordo dell'auto, due uomini e una donna non sono stati in grado di giustificare il possesso del prezioso materiale, che è stato immediatamente posto sotto sequestro.

Nella scorsa notte, invece, un cittadino senegalese è stato denunciato per ricettazione dalla Squadra Volante. L'uomo è stato fermato nei pressi di via Stradonetto mentre trasportava circa 50 chilogrammi di rame sulla sua bicicletta. Al momento dell'arresto, ha cercato di fuggire per eludere il controllo, ma i sospetti degli agenti sono stati confermati dalla sua condotta evasiva. Durante la perquisizione, sono stati trovati vari attrezzi per scassinare. L'uomo non è stato in grado di fornire spiegazioni convincenti sulla provenienza legittima del rame, il che ha portato alla sua denuncia per ricettazione e possesso di attrezzi per lo scasso. Il materiale è stato immediatamente sottoposto a sequestro penale.