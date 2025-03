Sequestrato sito di rifiuti con amianto a Collecorvino, le indagini sono in corso

La Guardia Costiera ha sequestrato una vasta area di 300 mq contenente rifiuti pericolosi, inclusi amianto e rifiuti elettronici, con analisi in corso per risalire ai responsabili.

La Guardia Costiera, in collaborazione con l'ARTA Abruzzo, ha sequestrato un'area di circa 300 metri quadrati nel comune di Collecorvino, vicino al nuovo campo sportivo, dove sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi e materiali potenzialmente tossici. Il sito, in grave stato di degrado, ospitava rifiuti provenienti da apparecchiature elettroniche (RAEE), coperture in plastica e guaina, oltre a manufatti in eternit, che potrebbero contenere amianto. L'area, contrassegnata come ad alto rischio ambientale, è stata immediatamente sottoposta a sequestro preventivo dalle autorità competenti.

I campioni prelevati sul posto sono stati analizzati in laboratorio, rivelando la presenza di amianto, una sostanza altamente pericolosa per la salute umana e per l'ambiente. Le indagini sono tuttora in corso sotto il coordinamento della Procura di Pescara, con l'intento di risalire ai responsabili di questo abbandono incontrollato di rifiuti e di mettere in atto le misure necessarie per tutelare la sicurezza pubblica. Il sequestro rientra in un'operazione di controllo più ampia finalizzata a garantire il rispetto delle normative ambientali.