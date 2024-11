Sequestro a un Pub di Giulianova: Abusi sul Demanio Pubblico, la Guardia Costiera Interviene

Un pub nel porto di Giulianova è stato sequestrato per lavori non autorizzati sul demanio pubblico, nonostante le ripetute richieste di sanatoria edilizia da parte dell'autorità giudiziaria.

Un intervento delle forze dell'ordine ha portato al sequestro di un pub situato nella zona sud del porto di Giulianova, dopo che sono emerse irregolarità legate ad alcune opere edilizie abusive. La Guardia Costiera ha eseguito un provvedimento disposto dal Tribunale, che ha visto coinvolto il locale per la mancata sanatoria edilizia. Il provvedimento è giunto in seguito ad una serie di segnalazioni da parte delle autorità competenti, che avevano già richiesto nei mesi scorsi la regolarizzazione della situazione.

Secondo quanto riportato, il pub avrebbe realizzato interventi abusivi sul demanio pubblico senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni. Nonostante le ripetute sollecitazioni da parte dell’autorità giudiziaria, che aveva chiesto al gestore di ripristinare lo stato originale, le opere illegali sono rimaste intatte, senza alcuna modifica. Tale inadempimento ha provocato l’adozione della misura più severa: il sequestro preventivo del locale.

Gli abusi edilizi sono stati segnalati come una violazione delle normative che tutelano il demanio pubblico, un bene comune che deve essere gestito con particolare attenzione. La mancata rimozione delle opere abusive, nonostante le intimazioni, ha portato ad una decisione drastica, con la messa sotto sequestro dell’attività commerciale.

Il sequestro è il risultato di un’azione di controllo e di monitoraggio delle forze dell'ordine che da tempo vigilano sull’adeguamento delle attività nel rispetto delle normative urbanistiche e ambientali. La decisione del Tribunale di adottare il sequestro è un chiaro segnale della volontà di prevenire ulteriori abusi, non solo a livello locale, ma anche a livello generale, in un'ottica di maggiore rispetto per le risorse pubbliche e per la legalità.

L’esito di questa vicenda solleva anche interrogativi sul controllo delle attività commerciali in zone sensibili come il porto di Giulianova, un'area strategica per il turismo e l’economia locale. Gli sviluppi futuri potrebbero portare a un ripensamento delle politiche di gestione e supervisione, con maggiore attenzione a prevenire situazioni simili e garantire che gli spazi pubblici vengano utilizzati correttamente.

Il provvedimento potrebbe segnare l'inizio di una serie di ispezioni mirate da parte delle autorità competenti, con l'obiettivo di prevenire nuovi abusi e salvaguardare la sicurezza del territorio. La Guardia Costiera continua a monitorare la situazione, mentre si attende una risposta definitiva da parte del Tribunale per quanto riguarda le eventuali sanzioni o azioni legali nei confronti del proprietario del pub.