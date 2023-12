Sequestro di Botti Illegali: La Guardia di Finanza Interviene a L'Aquila

Nuovo colpo alla vendita illegale di botti a L'Aquila da parte della Guardia di Finanza. Venerdì scorso, i finanzieri, sotto la guida del tenente colonnello Luca Lauro, hanno eseguito il sequestro di circa 3.000 artifizi pirotecnici, con un peso totale di circa 15 chilogrammi, che erano destinati alla vendita all'interno di un'auto parcheggiata lungo una delle strade più trafficante della città. Il venditore ambulante non era in regola con la normativa sul commercio.

La titolare dell'attività non è stata in grado di fornire l'idonea autorizzazione per la vendita itinerante di fuochi d'artificio nel territorio del comune di L'Aquila. Di conseguenza, è scattato il sequestro amministrativo e la segnalazione all'ente comunale per violazione della legge regionale n.59 del 2010 e del Decreto Legislativo n.114 del 1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio).

Nella settimana precedente, la Guardia di Finanza di L'Aquila aveva già sequestrato circa 110.000 artifizi pirotecnici, con un peso totale di oltre una tonnellata, provenienti da attività commerciali regolari ma in violazione delle normative sulla detenzione. Contestualmente, sono stati intensificati i controlli su strada per contrastare la vendita abusiva di botti.

Nei prossimi giorni, i controlli saranno ulteriormente potenziati presso gli esercizi commerciali e lungo le principali strade della provincia, al fine di prevenire la commercializzazione di artifizi pirotecnici non conformi alle normative di sicurezza o venduti da soggetti non autorizzati.