Sequestro di armi clandestine a Montesilvano: arrestato un uomo di 60 anni

Un'operazione della Guardia di Finanza ha portato all'arresto di un uomo di 60 anni a Montesilvano, accusato di detenzione illegale di armi e droghe. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno scoperto una pistola Beretta, modello 70, calibro 22, con la matricola abrasa, una pratica che rende l'arma irrintracciabile. Insieme alla pistola, sono state rinvenute 28 cartucce.

Non solo armi, però. Nella stessa operazione, le forze dell'ordine hanno sequestrato 2 grammi di cocaina e un revolver scacciacani privo di tappo rosso, utilizzato spesso per imitare armi vere, accompagnato da 15 cartucce a salve. L'uomo, al momento del blitz, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. Le indagini non si fermano qui: la Guardia di Finanza sta cercando di ricostruire i canali di approvvigionamento per le armi, al fine di individuare eventuali altri complici o reti coinvolte.

Questa operazione si inserisce in un contesto di crescente attenzione da parte delle autorità nei confronti della detenzione illegale di armi, un fenomeno che continua a destare preoccupazione in tutto il paese. La pistola e gli altri reperti sequestrati sono ora al vaglio degli esperti per verificare la loro provenienza e per eventuali connessioni con altre indagini in corso.