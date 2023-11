Sequestro di una Discarica Abusiva: Era un'area già scoperta anni fa

L'operazione delle Fiamme Gialle pescaresi rivela rifiuti di vario tipo in un'ampia area, già nota alle autorità per pratiche illecite

Un vasto terreno, grande quanto un campo da calcio a 11, è stato oggetto di un sequestro da parte della Guardia di Finanza di Pescara, che ha scoperto una discarica abusiva ricolma di rifiuti eterogenei. Materiale plastico, metallico, edile, ferro arrugginito, pneumatici, vetro, carcasse di automobili ed elettrodomestici costituivano lo sconcertante panorama trovato nell'entroterra provinciale.

Quest'area era già stata oggetto di attenzione delle Fiamme Gialle in passato, con interventi del Reparto Operativo Aeronavale, ma mai ripristinata dopo le precedenti scoperte. La Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro dell'intera discarica abusiva, evidenziando l'illegalità delle attività svolte sul terreno.

Il titolare della ditta individuale operante in questo territorio è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria locale per il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti. Attualmente, sono in corso ulteriori accertamenti per valutare i possibili danni ambientali causati dalla prolungata presenza di sostanze tossiche nel terreno e nelle falde acquifere circostanti. La scoperta evidenzia la necessità di una rigorosa azione di controllo per preservare l'ambiente da pratiche illegali che minacciano la salute pubblica e l'ecosistema locale.