Serie D Girone F: Il Chieti al Comando con Quattro Successi, L'Aquila Sbanca Campobasso [VIDEO]

Nella quarta giornata del Girone F della Serie D, è il Chieti a sorridere e ad affermarsi in testa alla classifica. La squadra abruzzese ha ottenuto la sua quarta vittoria consecutiva mantenendo anche la porta inviolata, dimostrando di essere una forza da non sottovalutare nella corsa alla promozione in Serie C. Nel confronto al vertice contro la Vigor Senigallia, il Chieti ha prevalso per 2-0, lanciando un chiaro messaggio alle altre squadre del girone F.

L'Aquila, guidata da Epifani, si è riscattata con una vittoria esterna di prestigio contro il Campobasso, imponendosi per 3-2 in una partita rocambolesca. Questo successo è stato particolarmente importante dopo due sconfitte consecutive, fornendo un'iniezione di fiducia e guadagnando punti fondamentali per la squadra.

Anche l'Avezzano di Ferazzoli continua la sua ascesa, ottenendo una vittoria da corsaro sul campo del Vastogirardi con un deciso 1-5. Questo risultato ha portato l'Avezzano a una solida posizione di classifica con otto punti, seguendo da vicino la coppia di testa formata da Chieti e Fossombrone con dieci punti ciascuno.

Il Notaresco ha ottenuto un prezioso successo casalingo, superando il Tivoli con un netto 3-0. La squadra di Bruno ha finalmente trovato la via del gol e ha aggiunto tre punti alla sua classifica, trovandosi ora a quattro punti in piena zona media salvezza.

La prossima domenica vedrà un altro emozionante derby abruzzese al Dei Marsi, con l'incontro tra Avezzano e Notaresco che promette scintille sul campo.