Server Regionali in Crash, 118 Fuori Servizio in Abruzzo

Un disservizio critico ha colpito il sistema di emergenza sanitaria in Abruzzo, con il 118 fuori uso a seguito di un crash dei server regionali. L'incidente è avvenuto ieri sera alle 23.40, estendendosi fino alle 2.15 della notte, quando la situazione è tornata alla normalità. Gli operatori sanitari sono stati costretti a gestire le chiamate di emergenza manualmente, implementando misure alternative per garantire il pronto intervento.

Al momento, gli esperti stanno conducendo accertamenti tecnici per identificare la causa del malfunzionamento dei server regionali. Durante il disservizio, diverse aziende sanitarie hanno attivato il protocollo di emergenza previsto per tali situazioni, garantendo la collaborazione con le autorità locali.

A Pescara, la Asl ha tempestivamente allertato la Prefettura, il Comando dei Carabinieri e la Questura per gestire la situazione di emergenza. In alcuni casi, le chiamate in entrata sono state reindirizzate automaticamente al vecchio sistema analogico, che ha poi collegato le segnalazioni di emergenza al numero 112. La centrale operativa del 118 è stata successivamente contattata tramite cellulare per assicurare che le richieste di soccorso fossero adeguatamente gestite durante il periodo di black-out.