Settimana di piogge e freddo: Italia investita da lunga fase instabile

Una circolazione perturbata manterrà l’Italia sotto maltempo, con calo termico, temporali, neve in montagna e venti forti: ecco la tendenza fino a domenica.

Una lunga fase di instabilità, caratterizzata da piogge, rovesci, aria più fredda e venti sostenuti, interesserà l’Italia per diversi giorni. La struttura depressionaria che si muove sul Mediterraneo continuerà ad alimentare condizioni di maltempo reiterato, colpendo con maggiore frequenza il Centro-Sud, mentre il Nord vivrà alternanza tra schiarite e nuovi passaggi perturbati. Le temperature saranno in generale diminuzione, con nevicate anche a quote relativamente basse sulle Alpi.

Di seguito la tendenza dettagliata, suddivisa per giornate e aree geografiche.

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE

NORD

Ultimi fenomeni sull’ Emilia-Romagna , in esaurimento già dal mattino.

Altrove prevale il sole , con cielo sereno dal pomeriggio.

Temperature in calo: massime comprese tra 10 e 14°C.

CENTRO

Instabilità diffusa con piogge e rovesci, più insistenti tra Lazio e Adriatico .

Fenomeni più deboli in Toscana , soprattutto lungo le coste.

Termometri in discesa: massime tra 13 e 17°C.

SUD

Maltempo con rovesci e temporali tra Molise , Campania e versante sudorientale.

Ampie schiarite sulla Sardegna .

Temperature in calo: massime tra 16 e 20°C.

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE

NORD

Giornata in prevalenza soleggiata , salvo nubi in aumento al Nord-Ovest entro sera.

Possibili piovaschi sulla Liguria .

Massime tra 8 e 11°C.

CENTRO

Mattinata con schiarite ampie , cielo variabile sull’Adriatico.

Nuovo peggioramento serale, con rovesci in arrivo sulla Toscana .

Temperature stabili: massime tra 11 e 15°C.

SUD

Variabilità con qualche piovasco , più probabile sui versanti tirrenici.

Valori termici stabili o in lieve calo: massime tra 14 e 18°C.

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE

NORD

Nuvolosità irregolare e piogge sparse.

Neve su Alpi e Prealpi tra 600 e 800 metri.

Tendenza a schiarite sul Nord-Ovest.

Massime tra 8 e 11°C.

CENTRO

Instabilità marcata con rovesci e temporali intermittenti, anche intensi sul Tirreno .

Neve in Appennino dai 1800 metri.

Temperature in calo: massime tra 10 e 14°C.

SUD

Piogge e temporali sulla Sardegna , peggiora su Campania e versanti tirrenici.

Situazione più stabile altrove.

Massime tra 14 e 18°C.

VENERDÌ 21 NOVEMBRE

NORD

Nord-Ovest: cieli coperti con piogge deboli in Liguria; nubi alternate a schiarite su pianure lombardo-piemontesi; neve moderata sulle Alpi occidentali.

Nord-Est: piogge deboli su laguna veneta e pianure venete; precipitazioni moderate in Romagna ed Emilia; neve sulle Dolomiti.

CENTRO

Tirreno: piogge deboli sulle pianure toscane, più intense su coste e entroterre laziali.

Adriatico: piogge deboli su litorali e dorsale, moderate sulle zone interne; neve sul Gran Sasso.

SUD

Tirreno: piogge deboli sulla dorsale campana, moderate altrove.

Adriatico: schiarite sullo Ionio, piogge moderate sulla dorsale molisana.

Isole: variabilità sul Catanese, piogge moderate altrove.

SABATO 22 NOVEMBRE

NORD

Nord-Ovest: nubi con aperture in Liguria; schiarite sulle pianure; sereno sulle Alpi.

Nord-Est: piogge deboli in Emilia e laguna veneta; moderate in Romagna; nuvoloso con aperture altrove.

CENTRO

Tirreno: piogge moderate sui litorali; nevicate sulla dorsale toscana; deboli altrove.

Adriatico: schiarite lungo i litorali; piogge su aree interne; neve sul Gran Sasso.

SUD

Tirreno: tempo perturbato con piogge moderate.

Adriatico: piogge moderate sulla dorsale lucana; più deboli altrove.

Isole: schiarite su Catania, variabilità su Palermo, piogge su Sardegna meridionale.

DOMENICA 23 NOVEMBRE

NORD

Nord-Ovest: piogge deboli in Liguria, sereno su pianure e Alpi centrali.

Nord-Est: variabilità in Romagna, sereno sulle Dolomiti, schiarite diffuse.

CENTRO

Tirreno: schiarite sui litorali, nuvoloso altrove con piogge deboli.

Adriatico: piogge deboli interne, schiarite sulla costa.

SUD

Tirreno: schiarite sulla dorsale campana, piogge moderate sulla Calabria.

Adriatico: schiarite diffuse su Basilicata e Puglia.

Isole: sereno nel Catanese, piogge deboli sul sud Sardegna, variabilità altrove.

La settimana si conferma dominata da instabilità persistente, precipitazioni frequenti, venti forti e un generale calo delle temperature, con neve anche a bassa quota su parte dell’arco alpino. L’evoluzione resta dinamica, con ulteriori peggioramenti possibili nel fine settimana.