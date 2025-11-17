Settimana di piogge e freddo: Italia investita da lunga fase instabile

Una circolazione perturbata manterrà l’Italia sotto maltempo, con calo termico, temporali, neve in montagna e venti forti: ecco la tendenza fino a domenica.
Una lunga fase di instabilità, caratterizzata da piogge, rovesci, aria più fredda e venti sostenuti, interesserà l’Italia per diversi giorni. La struttura depressionaria che si muove sul Mediterraneo continuerà ad alimentare condizioni di maltempo reiterato, colpendo con maggiore frequenza il Centro-Sud, mentre il Nord vivrà alternanza tra schiarite e nuovi passaggi perturbati. Le temperature saranno in generale diminuzione, con nevicate anche a quote relativamente basse sulle Alpi.
Di seguito la tendenza dettagliata, suddivisa per giornate e aree geografiche.
NORD
Ultimi fenomeni sull’Emilia-Romagna, in esaurimento già dal mattino.
Altrove prevale il sole, con cielo sereno dal pomeriggio.
Temperature in calo: massime comprese tra 10 e 14°C.
CENTRO
Instabilità diffusa con piogge e rovesci, più insistenti tra Lazio e Adriatico.
Fenomeni più deboli in Toscana, soprattutto lungo le coste.
Termometri in discesa: massime tra 13 e 17°C.
SUD
Maltempo con rovesci e temporali tra Molise, Campania e versante sudorientale.
Ampie schiarite sulla Sardegna.
Temperature in calo: massime tra 16 e 20°C.
NORD
Giornata in prevalenza soleggiata, salvo nubi in aumento al Nord-Ovest entro sera.
Possibili piovaschi sulla Liguria.
Massime tra 8 e 11°C.
CENTRO
Mattinata con schiarite ampie, cielo variabile sull’Adriatico.
Nuovo peggioramento serale, con rovesci in arrivo sulla Toscana.
Temperature stabili: massime tra 11 e 15°C.
SUD
Variabilità con qualche piovasco, più probabile sui versanti tirrenici.
Valori termici stabili o in lieve calo: massime tra 14 e 18°C.
NORD
Nuvolosità irregolare e piogge sparse.
Neve su Alpi e Prealpi tra 600 e 800 metri.
Tendenza a schiarite sul Nord-Ovest.
Massime tra 8 e 11°C.
CENTRO
Instabilità marcata con rovesci e temporali intermittenti, anche intensi sul Tirreno.
Neve in Appennino dai 1800 metri.
Temperature in calo: massime tra 10 e 14°C.
SUD
Piogge e temporali sulla Sardegna, peggiora su Campania e versanti tirrenici.
Situazione più stabile altrove.
Massime tra 14 e 18°C.
NORD
Nord-Ovest: cieli coperti con piogge deboli in Liguria; nubi alternate a schiarite su pianure lombardo-piemontesi; neve moderata sulle Alpi occidentali.
Nord-Est: piogge deboli su laguna veneta e pianure venete; precipitazioni moderate in Romagna ed Emilia; neve sulle Dolomiti.
CENTRO
Tirreno: piogge deboli sulle pianure toscane, più intense su coste e entroterre laziali.
Adriatico: piogge deboli su litorali e dorsale, moderate sulle zone interne; neve sul Gran Sasso.
SUD
Tirreno: piogge deboli sulla dorsale campana, moderate altrove.
Adriatico: schiarite sullo Ionio, piogge moderate sulla dorsale molisana.
Isole: variabilità sul Catanese, piogge moderate altrove.
NORD
Nord-Ovest: nubi con aperture in Liguria; schiarite sulle pianure; sereno sulle Alpi.
Nord-Est: piogge deboli in Emilia e laguna veneta; moderate in Romagna; nuvoloso con aperture altrove.
CENTRO
Tirreno: piogge moderate sui litorali; nevicate sulla dorsale toscana; deboli altrove.
Adriatico: schiarite lungo i litorali; piogge su aree interne; neve sul Gran Sasso.
SUD
Tirreno: tempo perturbato con piogge moderate.
Adriatico: piogge moderate sulla dorsale lucana; più deboli altrove.
Isole: schiarite su Catania, variabilità su Palermo, piogge su Sardegna meridionale.
NORD
Nord-Ovest: piogge deboli in Liguria, sereno su pianure e Alpi centrali.
Nord-Est: variabilità in Romagna, sereno sulle Dolomiti, schiarite diffuse.
CENTRO
Tirreno: schiarite sui litorali, nuvoloso altrove con piogge deboli.
Adriatico: piogge deboli interne, schiarite sulla costa.
SUD
Tirreno: schiarite sulla dorsale campana, piogge moderate sulla Calabria.
Adriatico: schiarite diffuse su Basilicata e Puglia.
Isole: sereno nel Catanese, piogge deboli sul sud Sardegna, variabilità altrove.
La settimana si conferma dominata da instabilità persistente, precipitazioni frequenti, venti forti e un generale calo delle temperature, con neve anche a bassa quota su parte dell’arco alpino. L’evoluzione resta dinamica, con ulteriori peggioramenti possibili nel fine settimana.