Settimana instabile con piogge e temporali: ecco cosa aspettarsi

Il mese di settembre proseguirà con condizioni meteorologiche particolarmente variabili, caratterizzate da piogge e temporali intensi in tutta Italia.

Questa settimana, il tempo resterà fresco e instabile, con piogge e temporali che potrebbero essere anche di forte intensità. L'attuale configurazione meteorologica vede il persistente connubio tra l'anticiclone russo-scandinavo e quello atlantico, che sta impedendo alle correnti oceaniche di penetrare in Europa. Di conseguenza, un ampio canale di bassa pressione si estende dal Mar Nero al Mediterraneo, alimentando l'instabilità atmosferica.

Le correnti fresche continentali scorrono lungo il bordo meridionale dell'anticiclone e, sebbene la previsione generale appaia semplice, i dettagli risultano più complessi. I modelli matematici stanno lottando per identificare i minimi barometrici che influenzeranno il tempo. I rovesci e i temporali non seguiranno le consuete perturbazioni, rendendo la situazione meteorologica difficile da prevedere con precisione.

Lunedì, il vortice di bassa pressione continuerà a trovarsi a est dell'Italia, influenzando principalmente le regioni meridionali e parzialmente il Centro, probabilmente non oltre Lazio e Abruzzo. Si prevede quindi una maggiore instabilità al Sud, mentre al Centro-Nord, a eccezione di qualche nuvolosità sparsa, non dovrebbero verificarsi fenomeni significativi. Le temperature resteranno al di sotto delle medie stagionali.

Martedì, il vortice si sposterà nuovamente sull'Italia, portando un tempo diffusamente instabile con possibilità di rovesci e temporali, alcuni dei quali potrebbero essere intensi. Tuttavia, ci saranno anche zone con maggiore soleggiamento, particolarmente al Nord, oltre il Po, e nelle Isole Maggiori. Le temperature sono previste in ulteriore calo.

Tra mercoledì e giovedì, il minimo di bassa pressione rimarrà nelle vicinanze dell'Italia, mantenendo le condizioni instabili con probabili rovesci e temporali. La loro collocazione esatta resta incerta, ma i fenomeni potrebbero verificarsi da nord a sud. La stessa instabilità è attesa anche per venerdì. Per il weekend, le previsioni sono ancora da confermare; tuttavia, il parziale colmamento del canale di bassa pressione potrebbe portare a condizioni più soleggiate. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti per monitorare l'evoluzione della situazione meteorologica.