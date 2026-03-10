Tragedia sfiorata all’Aquila: donna precipita dal balcone, operata e ricoverata in Rianimazione

Grave incidente nella zona di Scoppito, lungo la Statale 17: una 30enne cade dal balcone, operata d’urgenza e ora ricoverata nel reparto di Rianimazione.

Momenti di grande apprensione questa mattina alle porte dell’Aquila, dove una donna di 30 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata dal balcone di un appartamento situato lungo la Statale 17, nella zona di Scoppito. L’episodio ha immediatamente fatto scattare la macchina dei soccorsi, mobilitando sanitari e forze dell’ordine.

L’allarme è stato lanciato nelle prime ore della giornata e sul posto sono intervenuti rapidamente gli operatori del 118, supportati dall’elisoccorso e dai carabinieri della stazione di Sassa, che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La giovane è stata soccorsa direttamente sul luogo dell’incidente e sottoposta alle prime manovre di stabilizzazione, prima di essere trasferita con urgenza all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Le condizioni della paziente sono apparse subito serie, rendendo necessario un intervento medico immediato.

Una volta giunta in ospedale, i medici hanno proceduto con l’intubazione e con una serie di accertamenti clinici urgenti. In seguito la donna è stata trasferita nel reparto di Rianimazione, dove si trova attualmente ricoverata sotto costante monitoraggio sanitario.

Dai primi riscontri diagnostici emergerebbe una frattura vertebrale, conseguenza dell’impatto provocato dalla caduta dal balcone. Il quadro clinico viene definito delicato, ma secondo le prime informazioni raccolte in ambito sanitario la donna non sarebbe in pericolo di vita, anche se la prognosi resta prudenzialmente riservata.

Il personale medico continuerà a valutare nelle prossime ore l’evoluzione delle condizioni della paziente, mentre gli investigatori stanno effettuando ulteriori verifiche per chiarire con precisione le circostanze della caduta.

I carabinieri stanno infatti raccogliendo elementi utili a stabilire se si sia trattato di un incidente domestico, di una caduta accidentale o se possano esserci altre dinamiche da approfondire. Al momento non vengono escluse diverse ipotesi, mentre le indagini proseguono nel massimo riserbo.

L’episodio ha richiamato l’attenzione anche sulla sicurezza degli edifici e sulle dinamiche degli incidenti domestici, che rappresentano una delle principali cause di intervento per i servizi di emergenza sanitaria nelle aree urbane e nei centri abitati.