Anziano pestato dal figlio a Pescara: 86enne in fin di vita

Violenta aggressione in un’abitazione di Portanuova, a Pescara: un 86enne è stato picchiato dal figlio 59enne e ora è ricoverato in Rianimazione.

Un grave episodio di violenza familiare scuote la città di Pescara, dove un uomo di 86 anni è stato brutalmente aggredito dal figlio, riportando lesioni gravissime. L’anziano è attualmente ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara, dove i medici stanno monitorando costantemente le sue condizioni.

L’aggressione sarebbe avvenuta nella serata di domenica all’interno di un’abitazione situata nella zona di Portanuova, quartiere nella parte sud della città adriatica. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il presunto responsabile sarebbe il figlio dell’anziano, un uomo di 59 anni, che per motivi ancora in fase di accertamento avrebbe colpito il padre con calci e pugni.

Sull’intera vicenda gli inquirenti mantengono per il momento il massimo riserbo, mentre proseguono le indagini per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e il contesto in cui si sarebbe verificata l’aggressione. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire quanto accaduto all’interno dell’abitazione.

L’allarme è stato lanciato poco dopo l’episodio. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure all’anziano direttamente nell’appartamento prima di trasportarlo con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Qui i medici hanno provveduto a stabilizzare il paziente, trasferendolo successivamente nel reparto di terapia intensiva, dove resta ricoverato in condizioni giudicate estremamente critiche.

Nell’abitazione sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e raccogliere testimonianze utili alle indagini. Al termine delle prime verifiche il 59enne è stato arrestato con l’accusa legata alla violenta aggressione nei confronti del padre.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione e sgomento nel quartiere di Portanuova, dove i residenti hanno appreso la notizia dell’accaduto nelle ore successive all’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari.

Le indagini proseguono per chiarire con precisione le cause della lite e ricostruire tutti i passaggi che hanno portato alla violenta aggressione, mentre resta alta l’attenzione sulle condizioni dell’anziano, ricoverato in prognosi riservata.