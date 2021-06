Sevel: contratti non rinnovati, Usb fa sciopero

Lavoratori interinali della Sevel non confermati e sostituiti da operai trasfertisti in arrivo da altri stabilimenti improduttivi del gruppo Stellantis.

Per tali ragioni il sindacato unitario di base(Usb) ha proclamato per domani, mercoledì 30 giugno, due ore di sciopero per ogni turni lavorativo e assemblea davanti all'officina di montaggio.

L'astensione dal lavoro avverrà per il turno B dalle 9.15 alle 11.15, per il turno A dalle 15.45 alle 17.45 e per quello C, turno notturno, dalle 3.45 alle 5.45 del primo luglio.

"La vicenda dei ragazzi interinali in Sevel è emblematica e non è giustificabile - dice la Usb in una nota ufficiale. La responsabilità va ricondotta allo strumento CCSL che dovrebbe essere, come qualsiasi contratto, un'arma di tutela dei lavoratori invece si è rivelato fin dall'inizio la loro condanna. La complicità di quei sindacati, che pur di mantenere alcuni privilegi lo hanno firmato e difeso, con il risultato che i lavoratori non sono rappresentati e non hanno potere contrattuale contro le decisioni aziendali, rappresenta una grave colpa".



Nei giorni scorsi la Sevel aveva comunicato ai sindacati l'intenzione di non rinnovare 60 su 117 contratti in scadenza tra giugno e luglio dei ragazzi somministrati. Una decisione in netta controtendenza rispetto al passato condannata anche da altre sigle sindacali.