Sfiducia al sindaco De Angelis, Pagano: "Un atto di irresponsabilità, moralmente irresponsabile"

«La sfiducia al primo cittadino del Comune di Avezzano è un atto di mera irresponsabilità, oltre che moralmente sconcertante.

Forza Italia è convintamente al fianco del sindaco Gabriele De Angelis, un ottimo amministratore e un’ottima persona». Il coordinatore regionale di Forza Italia, senatore Nazario Pagano, esprime disappunto per quello che viene definito come «un grave sbaglio, espressione di un malcostume politico stantio e miope per le sorti della città».

«Aver fatto mancare l’appoggio a De Angelis e aver consegnato Avezzano nelle mani di un commissario – aggiunge Pagano – è stato un errore che pagheranno purtroppo gli avezzanesi e non coloro che l’hanno provocato. Il patto con gli elettori era destinato a durare cinque anni ed è stato infranto a nemmeno metà percorso per personalismi di cui non si intravede la logica.

De Angelici aveva ricevuto una forte legittimazione dalle urne e aveva avviato un percorso di cui tutta la comunità avrebbe beneficiato. E invece sono stati utilizzati ostacoli strumentali per interrompere un itinerario politico e tenere adesso la città bloccata per almeno un anno, considerando che il commissario potrà attenersi alla sola ordinaria amministrazione.

Avezzano e gli avezzanesi – conclude Pagano – non meritavano tutto questo, ma sanno perfettamente di chi è la responsabilità della paralisi amministrativa in un frangente tanto delicato.

Forza Italia esprime vicinanza al sindaco De Angelis, al quale rinnova la stima e la considerazione».