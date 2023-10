Sfiorata la Tragedia: Incendio Lungo via Vestina: Indagini dei Carabinieri in Corso

Nel cuore della notte, intorno alle 4:00 del mattino, una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara è stata chiamata ad intervenire in una situazione di emergenza lungo via Nino Sospiri, a Montesilvano, precisamente in una zona situata nella traversa della via Vestina, nelle vicinanze della filiale della Banca di Credito Cooperativo (Bcc).

La richiesta di intervento è giunta a seguito di un incendio che ha coinvolto un'auto, creando una situazione potenzialmente pericolosa. La squadra dei Vigili del Fuoco ha immediatamente preso il controllo della situazione, delimitando l'area interessata e spegnendo le fiamme con l'ausilio di liquido schiumogeno.

Non solo l'auto è stata danneggiata dalle fiamme, ma anche altri veicoli, tra cui un furgone, sono stati coinvolti nell'incidente. Inoltre, una cabina elettrica è stata danneggiata dall'incendio.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato un'indagine per determinare le cause dell'incendio e stabilire se ci siano elementi che possano far sospettare un coinvolgimento doloso o altre circostanze rilevanti.

Le indagini sono ancora in corso per gettare luce su questa situazione e scoprire cosa abbia innescato l'incendio lungo via Vestina nella quiete della notte.