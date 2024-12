Sgombero di appartamenti occupati abusivamente: droga e sporcizia nei covi

Doppio sgombero di appartamenti occupati abusivamente da pregiudicati a Pescara, uno dei quali aveva creato una barricata con tubi di ferro per resistere.

Due appartamenti dell'Ater situati in via Lago di Capestrano, a Pescara, sono stati liberati dalle forze dell'ordine in seguito a una perquisizione che ha coinvolto anche momenti di alta tensione. Gli appartamenti erano occupati abusivamente da pregiudicati con precedenti penali, uno dei quali ha tentato di resistere attivamente agli agenti. Per evitare l'ingresso della polizia, l'uomo aveva costruito una barricata improvvisata utilizzando due tubi di ferro, che attraversavano una stanza per bloccare la porta.

Nonostante questa resistenza, la polizia locale, con il supporto dei vigili del fuoco, è riuscita a forzare l’ingresso. Dopo una serie di tentativi di persuasione, l'uomo è stato costretto ad arrendersi e, al termine degli accertamenti, è stato denunciato per occupazione abusiva di immobili. Il caso ha evidenziato non solo l'illegalità di queste occupazioni, ma anche il crescente livello di autodifesa adottato da chi cerca di sfuggire ai controlli.

Nel secondo appartamento, erano presenti tre persone: un uomo, destinatario di un provvedimento di sgombero, e due donne. Durante la perquisizione, è stato scoperto un panetto di hashish da 30 grammi nascosto in un cassetto, insieme a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Questo ritrovamento ha portato ad una nuova denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Subito dopo il sequestro, la polizia locale ha richiesto il supporto della Guardia di Finanza, che ha condotto una perquisizione più approfondita con l'ausilio di unità cinofile, senza però trovare altro materiale incriminato.

Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, entrambi gli appartamenti sono stati murati e restituiti all’Ater, che ora potrà disporre di questi spazi senza il problema dell'occupazione abusiva. Uno degli occupanti, che ha reagito con particolare agitazione durante il controllo, è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto a trattamenti medici urgenti.