Sgozzano la Pecora nel PArco Giochi di Pizzoli (Aq), Poi la Cucinano

Due cittadini tunisini, di 30 e 19 anni, sono stati arrestati a Pizzoli con l'accusa di macellazione clandestina e uccisione di animale in luogo pubblico. La vicenda, che ha suscitato sdegno e riprovazione sui social media, ha avuto luogo in un parco giochi, dove i due hanno trascinato una pecora, l'hanno appesa all'altalena e l'hanno sgozzata.

La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social network, provocando un'ondata di indignazione tra gli utenti. I due uomini, già noti alle forze dell'ordine per precedenti reati di lesioni, minacce e rissa, sono stati identificati grazie ai video che essi stessi avevano postato sul web, documentando l'atto.

Le accuse di uccisione di animale in luogo pubblico e macellazione clandestina si aggiungono ai precedenti penali dei due, portando all'emanazione di un ordine di custodia cautelare in carcere. Durante le indagini, i carabinieri hanno rinvenuto una padella in un cassonetto della spazzatura, il che suggerisce che i due intendevano cucinare la carne della pecora all'aperto.

Le autorità stanno ora lavorando per identificare eventuali complici che potrebbero aver partecipato al banchetto illegale. La comunità locale è stata profondamente scossa dall'episodio, chiedendo maggiore sorveglianza e misure preventive per evitare il ripetersi di simili atti di crudeltà.