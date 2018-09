Sharper - Street Science, modifiche alla viabilità,

Il comando di Polizia municipale ha emesso un’ordinanza con le prescrizioni per la viabilità in occasione di Sharper e Street Science.

In particolare, dalle 15 di venerdì 28 settembre fino all’una del mattino di sabato 29 settembre sarà vietato il transito in tutta la zona del centro storico dell’Aquila delimitata dalle seguenti strade: corso Federico II, via Fontesecco, corso Vittorio Emanuele, via Castello e via Zara. Dalle 12 di venerdì 28 fino all’una di sabato 29 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su corso Federico II, piazza Duomo, via Sassa (tratto piazza Duomo-piazzetta San Biagio), corso Vittorio Emanuele, piazza Regina Margherita, corso Principe Umberto, piazza Palazzo, via Bafile, piazza Santa Margherita (piazza dei Gesuiti), via Camponeschi, via Verdi, largo Tunisia e vico Amatrice, piazza Battaglione degli Alpini (Fontana luminosa), via e piazza San Bernardino, largo Pischedda, piazzetta Bariscianello, via Tedeschi (tratto via Signorini Corsi-piazza San Bernardino), via Garibaldi, piazzetta Chiarino, via Castello, via Malta, piazza del Teatro, via Sinizzo (tratto piazza del Teatro-via Vittorio Veneto), via Sallustio (tratto corso Vittorio Emanuele-via Patini), via Sant’Agostino, via Indipendenza.

Verrà inoltre invertito il senso unico di marcia su via Pescara, con direzione verso via Strinella, dalle 15 del 28 settembre all’una del mattino del 29.

L’accesso dei residenti nell’area interdetta al transito verrà regolato in base a quanto disposto nell’ordinanza, dove sono indicati i varchi di ingresso.

A piazza Battaglione degli Alpini (Fontana Luminosa) verranno allestiti dei parcheggi riservati ai diversamente abili, dalla parte dell’InfoPoint.

Il provvedimento è pubblicato nell’area “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune, a questo indirizzohttps://trasparenza.comune.laquila.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_380672_726_1.html .