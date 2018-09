Sharper e Street Science, Biondi: "Sosteniamo L'Aquila come città della conoscenza"

“L’Aquila come città della conoscenza, su questo bisogna investire per il futuro”. Così il sindaco Pierluigi Biondi alla conferenza stampa di presentazione di “Sharper – Notte europea dei ricercatori”, evento organizzato dai Laboratori nazionali del Gran Sasso, dal Gran Sasso Science Institute e dal Comune dell’Aquila, e “Univaq Street Science – La ricerca al centro”, a cura dell’Università dell’Aquila, con il patrocinio dell’ente comunale, in programma entrambi sabato 28 settembre.

“Sosteniamo in maniera diretta questo grande evento – ha proseguito il sindaco – poiché riteniamo che, con la Perdonanza Celestiniana,

I Cantieri dell’Immaginario, il Festival della Montagna e la maratona Jazz debba avere un ruolo centrale nell’ambito della programmazione culturale e quale elemento di rigenerazione urbana. La conoscenza è un valore incardinato nel Dna della nostra città. Non a caso - ha anticipato Biondi – “L’Aquila città della conoscenza” sarà l’emblema del decennale del sisma.

Dobbiamo individuare dei settori strategici sui quali puntare, in termini di crescita e sviluppo, per la fase post ricostruzione, quando termineranno gli stanziamenti straordinari. Indubbiamente quelli della scienza, dell’innovazione e della ricerca applicata sono ambiti dall’enorme potenziale su cui investire, perché in grado di generare risorse, sviluppo e occupazione. Bisogna ripensare il mondo del lavoro facendo finalmente investimenti su questo settore. Noi, come istituzione – ha concluso il sindaco – forniremo il nostro apporto e intendiamo porre al centro delle politiche di crescita tutto il mondo di saperi e conoscenza da cui nasce questo straordinario evento”.